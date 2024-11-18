Лже-энергетики похитили у семьи из Братска более двух миллионов

Чтобы спасти сбережения, мужчина поделился личными данными с мошенниками, а также своей жены. Затем обманщики поведали об угрозе хищения денег уже со счета супруги сибиряка и отправили на ее телефон APK-файл с «антивирусом». Так, семья под руководством аферистов отправила на неизвестные счета два миллиона и 10 тысяч рублей.