Лже-энергетики похитили у семьи из Братска более двух миллионов

В Братске аферисты обманули семью на более чем два миллиона рублей. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД Иркутской области, сначала 60-летнему мужчине в мессенджере пришло сообщение якобы от работников энергетической компании. Они предлагали заменить счетчики света и встать в электронную очередь.
Для этого мошенники отправили жертве якобы приложение энергокомпании. Он загрузил указанную программу на телефон, а затем поступил звонок от лжесотрудников МФЦ. Позвонившая женщина сообщила о попытках неизвестных похитить с его банковского счета деньги, пояснили в ведомстве.
Чтобы спасти сбережения, мужчина поделился личными данными с мошенниками, а также своей жены. Затем обманщики поведали об угрозе хищения денег уже со счета супруги сибиряка и отправили на ее телефон APK-файл с «антивирусом». Так, семья под руководством аферистов отправила на неизвестные счета два миллиона и 10 тысяч рублей.