Смертельное ДТП под Омском: один погиб, двое в больнице

Накануне вечером на трассе смерти на 563-м километре водитель УАЗа допустил выезд на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «Скания». После удара УАЗ отбросило обратно на свою полосу, где он столкнулся с другим грузовиком «Вольво».