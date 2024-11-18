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Смертельное ДТП под Омском: один погиб, двое в больнице

Накануне в Любинском районе столкнулся большегруз и несколько машин.

Источник: Комсомольская правда

Накануне вечером на трассе смерти на 563-м километре водитель УАЗа допустил выезд на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «Скания». После удара УАЗ отбросило обратно на свою полосу, где он столкнулся с другим грузовиком «Вольво».

Водитель грузовика «Рено», который двигался позади «Вольво», столкнулся с ним. После столкновения «Вольво» выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим грузовиком «Вольво».

Фото: Омская полиция.

В результате аварии водитель и пассажир УАЗа, мужчина 1975 года рождения, были госпитализированы. Ещё один пассажир УАЗа, мужчина 1972 года рождения, скончался на месте происшествия от полученных травм.

Окончательные обстоятельства и причины аварии будут установлены в ходе расследования.