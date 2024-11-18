Подросток в Приморье попытался поджечь сверстника за сделанное замечание

Ранее сообщалось, что во Владивостоке задержали двоих 14-летних подростков, которые напали на охранника торгового центра «Надежда», распылив ему в лицо перцовый баллончик и нанеся мужчине несколько ударов битой. Нападавших школьников было трое, но третий мальчик ещё не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности. Двух других могут привлечь к ней за групповое хулиганство с использованием предметов в качестве оружия.