Подросток в Приморье попытался поджечь сверстника за сделанное замечание

Об инциденте пишут в социальных сетях. Как утверждает мать пострадавшего ребёнка, подросток-агрессор ходил вокруг сельского стадиона и поджигал сухую траву с помощью горючей жидкости. Когда сын заявительницы сделал ему замечание, хулиган облил легковоспламеняющейся жидкостью самого мальчика и повалил в горящую траву.
Пострадавший подросток гулял с товарищем, друг помог ему снять загоревшиеся штаны и потушить, мальчик отделался сильным ожогом левой голени, а хулиган успел сбежать.
Заявление в полицию мать пострадавшего ребёнка, по её словам, уже написала, сегодня в рамках расследования будут изучать камеры видеонаблюдения по периметру стадиона.
Школьник-хулиган, на вид ученик шестого или седьмого класса, предпринимал некоторые меры по сокрытию личности — скрывал лицо шарфом-снудом.
Ранее сообщалось, что во Владивостоке задержали двоих 14-летних подростков, которые напали на охранника торгового центра «Надежда», распылив ему в лицо перцовый баллончик и нанеся мужчине несколько ударов битой. Нападавших школьников было трое, но третий мальчик ещё не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности. Двух других могут привлечь к ней за групповое хулиганство с использованием предметов в качестве оружия.