После гибели детей в пожаре в Ростовской области завели уголовное дело

В Сальске Ростовской области следователи после гибели детей из-за пожара завели уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Об этом сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по региону. Сделано это для установления всех обстоятельств случившегося.