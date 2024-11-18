После гибели детей в пожаре в Ростовской области завели уголовное дело

В Сальске Ростовской области следователи после гибели детей из-за пожара завели уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Об этом сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по региону. Сделано это для установления всех обстоятельств случившегося.
Уточняется, что следователи провели осмотр места происшествия и назначил необходимые экспертизы. Также допросят всех очевидцев.
Трагедия произошла в воскресенье, 17 ноября, в частном доме. Внутри находились дети в возрасте двух и четырёх лет. Их тела спасатели обнаружили после тушения пожара. Дети отравились продуктами горения.
Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой Ростовской области на контроль.