Трентон
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

После гибели детей в пожаре в Ростовской области завели уголовное дело

Их обнаружили с признаками отравления продуктами горения.

Источник: прокуратура Ростовской области

В Сальске Ростовской области следователи после гибели детей из-за пожара завели уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Об этом сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по региону. Сделано это для установления всех обстоятельств случившегося.

Уточняется, что следователи провели осмотр места происшествия и назначил необходимые экспертизы. Также допросят всех очевидцев.

Трагедия произошла в воскресенье, 17 ноября, в частном доме. Внутри находились дети в возрасте двух и четырёх лет. Их тела спасатели обнаружили после тушения пожара. Дети отравились продуктами горения.

Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой Ростовской области на контроль.

пожары