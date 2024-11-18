Сообщение о происшествии на улице Жириновского поступило в экстренную службу в 10:46. Прибывшие на место спасатели выяснили, что на территории возводимого многоэтажного дома загорелись строительные материалы. Огонь распространился на площади 15 квадратных метров. К 11:11 пожар удалось полностью ликвидировать.
В тушении пламени принимали участие 20 специалистов. Они задействовали 6 единиц техники.
Предварительно известно, что в результате происшествия никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
В Краснодаре потушили пожар на строящемся объекте
Вчера, 17 ноября, в Краснодаре случился пожар. Данный инцидент произошел в Карасунском округе.
Сообщение о происшествии на улице Жириновского поступило в экстренную службу в 10:46. Прибывшие на место спасатели выяснили, что на территории возводимого многоэтажного дома загорелись строительные материалы. Огонь распространился на площади 15 квадратных метров. К 11:11 пожар удалось полностью ликвидировать.