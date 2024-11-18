На экс-тренера ПФК «Кубань» Евсеева напали с ножом в Астрахани

Вадим Евсеев сейчас возглавляет клуб второй лиги «Ленинградец». 17 ноября он встречался в Астрахани с местным «Волгарем». На Евсеева и его ассистента напали по пути из ресторана в отель. По неподтвержденной информации, к ним подошли неизвестные и попросили прикурить, а, получив отказ, брызнули в лицо из баллончика. Во время конфликта нападавшие вытащили нож.