На экс-тренера ПФК «Кубань» Евсеева напали с ножом в Астрахани

Бывший главный тренер ПФК «Кубань» Вадим Евсеев стал жертвой разбойного нападения в Астрахани. Подробностей о происшествии мало, но известно, что жизни наставника ничего не угрожает.
Вадим Евсеев сейчас возглавляет клуб второй лиги «Ленинградец». 17 ноября он встречался в Астрахани с местным «Волгарем». На Евсеева и его ассистента напали по пути из ресторана в отель. По неподтвержденной информации, к ним подошли неизвестные и попросили прикурить, а, получив отказ, брызнули в лицо из баллончика. Во время конфликта нападавшие вытащили нож.
«Напали с ножом, отбивались, нам надо было лечь, что ли? Есть повреждения, с ножом нападали. Сейчас в операционном блоке. Не вижу ничего, с вами не могу разговаривать, в больнице», — цитирует Вадима Евсеева «Матч ТВ».
Также известно, что злоумышленники полоснули ножом по лицу ассистента главного тренера Александра Шмарко. Сейчас нападавшие задержаны.
Вадим Евсеев возглавил ПФК «Кубань» в сентябре 2023 года. А в апреле 2024 года ушел в отставку после разгрома от «Черноморца». В сентябре 2024 года наставник возглавил «Ленинградец» из Ленинградской области.
За свою карьеру футболиста Вадим Евсеев шесть раз становился чемпионом России, участвовал в чемпионате Европы 2004 года. О завершении профессиональной карьеры объявил в 2011 году.