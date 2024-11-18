Сын погибшего рабочего в Башкирии обратился к Бастрыкину

Глава СУ СКР Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе расследования гибели 59-летнего работника «АвтоСтройКомплект». Мужчина сгорел заживо в пожаре на территории предприятия. Его сын добивается привлечения к ответственности виновных в смерти отца.
Известно, что по факту смертельного пожара региональный Следком завел уголовное дело. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
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