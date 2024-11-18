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В центре Краснодара грузовик протаранил три машины и перевернулся

Массовое ДТП произошло в центре Краснодара из-за проезда на красный свет.

Источник: Комсомольская правда

В центре Краснодара водитель грузовика устроил массовое ДТП и перевернулся. Авария произошла днем 17 ноября на пересечении улиц Красной и Хакурате.

«24-летний водитель грузовика Hino двигался по улице Красной и на пересечении с улицей Хакурате проехал перекресток на красный сигнал светофора, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. — Он столкнулся с Volkswagen, который двигался по улице Хакурате под управлением 38-летнего мужчины».

Из-за удара грузовик перевернулся и влетел еще в два автомобиля. Он столкнулся с попутной иномаркой KIA и припаркованным легковым Nissan, а также врезался в дорожный знак и повредил металлический забор.

Пострадавших в массовой нет. Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

Ранее сообщалось, что за десять месяцев с начала года в Краснодарском крае в результате ДТП погибли 643 человека, среди которых 28 несовершеннолетних.