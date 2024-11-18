В центре Краснодара грузовик протаранил три машины и перевернулся

«24-летний водитель грузовика Hino двигался по улице Красной и на пересечении с улицей Хакурате проехал перекресток на красный сигнал светофора, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. — Он столкнулся с Volkswagen, который двигался по улице Хакурате под управлением 38-летнего мужчины».