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Заключенный из Братского района попался на телефонном мошенничестве

Мужчина звонил незнакомым людям, когда сидел в колонии.

Источник: Комсомольская правда

Телефонного афериста из Братского района отправили в тюрьму на пять лет. Об этом сообщили в МВД и прокуратуре Иркутской области. 36-летний уроженец Бурятии будучи, осенью 2023 года, в местах не столь отдаленных, случайно подбирал номера и звонил незнакомым людям.

— Подсудимый, прислушиваясь к ответу собеседника, определял примерный возраст и пол собеседника. Одному из потерпевших злоумышленник представился человеком, осведомленным о проблемах его внука. Другим пострадавшим — начальником с места работы и знакомым, голос которого ошибочно узнала потерпевшая, — поделились в ведомстве.

Во время беседы он просил деньги, и используя различные ухищрения добивался желаемого. В итоге у троих жителей Иркутска, Эхирит-Булагатского района и Красноярского края было украдено суммарно 60 тысяч рублей. Дело вели следователи полиции. Кстати, вину фермат признал, только вот возвращать деньги не стал.