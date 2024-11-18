Заключенный из Братского района попался на телефонном мошенничестве

Телефонного афериста из Братского района отправили в тюрьму на пять лет. Об этом сообщили в МВД и прокуратуре Иркутской области. 36-летний уроженец Бурятии будучи, осенью 2023 года, в местах не столь отдаленных, случайно подбирал номера и звонил незнакомым людям.