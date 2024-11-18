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Уфимский врач рассказал о рисках бесконтрольного приема антибиотиков

Специалист объяснила, чем опасен самостоятельный выбор антибиотиков.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, чем грозит бездумный и бесконтрольный прием антибиотиков для здоровья человека. По словам заведующей приемным отделением Республиканской клинической инфекционной больницы (РКИБ) Уфы Эльвиры Мингазовой, частое употребление антибиотиков приводит к развитию устойчивости бактерий к лекарствам, что делает лечение менее эффективным.

Также препараты могут вызвать аллергию, дисбактериоз, кандидоз органов пищеварения и другие нежелательные реакции. Мингазова подчеркнула, что решение о приеме антибиотиков должен принимать только врач, передает слова медика UfaTime.ru.

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