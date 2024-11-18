«Большая трагедия»: Травников отреагировал на гибель семьи при пожаре под Новосибирском

— Наверное, трагедии такого масштаба с гибелью детей на территории Новосибирской области лет 6−7 не было. Поэтому прошу к расследованию подключить не только управление МЧС и СК, но и коллег по правительству. Потому что задача не только проверить, но и сделать так, чтобы такие трагедии можно было предупредить. Мы в очередной раз убедились, что они (дымовые датчики) спасают жизнь. Локальный датчик позволил 3 членам семьи выжить. Если бы работал и другой, вполне возможно, что спастись могли бы и все остальные, — отметил глава региона.