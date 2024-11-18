«Большая трагедия»: Травников отреагировал на гибель семьи при пожаре под Новосибирском

Губернатор Новосибирской области 18 ноября высказался о пожаре в Купинском районе, где погибла мать с 4 детьми. Как рассказал начальник регионального МЧС Виктор Орлов, причиной возгорания мог стал водонагреватель.
Напомним, трагедия произошла вчера днем. Из горящего дома смогли только выбраться отец и двое сыновей. Остальные дети вместе с матерью погибли.
По словам Виктора Орлова, семья не стояла на учете и была благополучной. Кроме того, в доме у них были установлены дымовые датчики двух типов — с GSM-модулем и без. Однако они сработали локально, потому что один был демонтирован жильцами дома.
— Причина пожара в Купинском районе — недостаток в конструкции изготовления электрооборудования, аварийный режим работы водонагревателя, — сказал он.
Губернатор обратился к главам сельских районов с просьбой завершить программу установки противопожарных датчиков в многодетных семьях. А также он призвал провести внеплановые обходы семей с проверкой этих устройств.
— Наверное, трагедии такого масштаба с гибелью детей на территории Новосибирской области лет 6−7 не было. Поэтому прошу к расследованию подключить не только управление МЧС и СК, но и коллег по правительству. Потому что задача не только проверить, но и сделать так, чтобы такие трагедии можно было предупредить. Мы в очередной раз убедились, что они (дымовые датчики) спасают жизнь. Локальный датчик позволил 3 членам семьи выжить. Если бы работал и другой, вполне возможно, что спастись могли бы и все остальные, — отметил глава региона.
Также он призвал Минтруда и ЖКХ вместе с МЧС разработать план по предотвращению таких инцидентов.
— С начала текущего года на территории области складывается крайне сложная обстановка с гибелью детей на пожарах — рост почти в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Мы вышли сейчас на показатель 2015−2016 годов, — уточнил Орлов.
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Арина ВЛАСЕНКО.