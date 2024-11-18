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Замыкание кассового аппарата привело к пожару в магазине под Челябинском

Пожар ликвидирован на площади 10 квадратных метров.

Замыкание кассового аппарата привело к пожару в магазине под Челябинском, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Все произошло минувшей ночью на улице Ленина. По прибытии первых подразделений обнаружено сильное задымление в помещении магазина на первом этаже двухэтажного здания. Звено газодымозащитной службы в кратчайший срок справилось с возгоранием, не допустив его дальнейшего распространения.

Пожар ликвидирован на площади 10 квадратных метров. Пострадавших нет. Предварительная причина — короткое замыкание с последующим горением кассового оборудования.

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