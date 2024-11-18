Замыкание кассового аппарата привело к пожару в магазине под Челябинском

Все произошло минувшей ночью на улице Ленина. По прибытии первых подразделений обнаружено сильное задымление в помещении магазина на первом этаже двухэтажного здания. Звено газодымозащитной службы в кратчайший срок справилось с возгоранием, не допустив его дальнейшего распространения.