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Видео со вспышкой и громким хлопком в Воронеже прокомментировали власти

Происшествий не зафиксировано.

Источник: РИА "Воронеж"

Вечером воскресенья, 17 ноября, в воронежских пабликах в социальных сетях появились видео, на которых видна быстрая вспышка и слышен грохот, похожий на взрыв. Утверждается, что они сняты «в пригороде Воронежа». На одной из записей, сделанной камерой домофона, указан адрес в Коминтерновском районе.

Пресс-служба правительства Воронежской области дала официальный комментарий по этим видео:

— Никаких происшествий в Воронеже оперативными службами не зафиксировано. Просим в вопросах безопасности руководствоваться только официальными источниками информации, — заявили в пресс-службе.

По словам горожан, речь в данном случае может идти о взрыве петарды. Стоит отметить, что на видеозаписях указано разное время, на что обратила внимание часть пользователей. Воронежцев также удивило, что вспышку и грохот игнорируют прохожие, а у машин не срабатывает сигнализация.