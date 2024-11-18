Видео со вспышкой и громким хлопком в Воронеже прокомментировали власти

Вечером воскресенья, 17 ноября, в воронежских пабликах в социальных сетях появились видео, на которых видна быстрая вспышка и слышен грохот, похожий на взрыв. Утверждается, что они сняты «в пригороде Воронежа». На одной из записей, сделанной камерой домофона, указан адрес в Коминтерновском районе.
Пресс-служба правительства Воронежской области дала официальный комментарий по этим видео:
— Никаких происшествий в Воронеже оперативными службами не зафиксировано. Просим в вопросах безопасности руководствоваться только официальными источниками информации, — заявили в пресс-службе.
По словам горожан, речь в данном случае может идти о взрыве петарды. Стоит отметить, что на видеозаписях указано разное время, на что обратила внимание часть пользователей. Воронежцев также удивило, что вспышку и грохот игнорируют прохожие, а у машин не срабатывает сигнализация.