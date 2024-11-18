Видео со вспышкой и громким хлопком в Воронеже прокомментировали власти

По словам горожан, речь в данном случае может идти о взрыве петарды. Стоит отметить, что на видеозаписях указано разное время, на что обратила внимание часть пользователей. Воронежцев также удивило, что вспышку и грохот игнорируют прохожие, а у машин не срабатывает сигнализация.