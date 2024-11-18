В Самаре начался суд над чиновницей Росимущества за вывод земель

Интересно, что перед арестом Ишмуратова успела отправить на электронные сервисы обращений СКР и Генпрокуратуры заявления на бывшего руководителя — Айвара Кинжабаева. Например, она обращает внимание на тот факт, что с подачи Кинжабаева племзавод «Дружба» получил участок площадью более 10 гектаров. Позже силовики задержали и Кинжабаева.