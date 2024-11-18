В Самаре начался суд над чиновницей Росимущества за вывод земель

Как следует из информации на сайте суда, первую обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями, служебном подлоге и покушении на мошенничество, а вторую — в соучастии. Первое заседание судья Иван Бедняков проводит на этой неделе. Обеим подсудимым грозят реальные сроки лишения свободы.
Напомним, по версии следствия, Ишмуратова подписала протоколы разногласий к договорам купли-продажи восьми муниципальных земельных участков, необоснованно применив льготу в виде их предоставления в собственность без торгов по льготной цене в размере 2,5% кадастровой стоимости.
По данным СУ СКР по Самарской области, это повлекло снижение цены более чем на 180 млн рублей. Сообщалось, что госрегистрация перехода права собственности была приостановлена в связи с выявленными при проведении правовой экспертизы нарушениями.
Ранее в СМИ также сообщалось, что Ишмуратова, предположительно, в мае 2023 г. утвердила протоколы разногласий по договорам купли-продажи федеральной земли, заключенным АО «Волгабурмаш» с ООО «ДСК “Меркурий”.
Интересно, что перед арестом Ишмуратова успела отправить на электронные сервисы обращений СКР и Генпрокуратуры заявления на бывшего руководителя — Айвара Кинжабаева. Например, она обращает внимание на тот факт, что с подачи Кинжабаева племзавод «Дружба» получил участок площадью более 10 гектаров. Позже силовики задержали и Кинжабаева.