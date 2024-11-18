Житель Кузбасса совершил посягательство на жизнь судьи во время процесса

«Мужчина, находясь в зале судебного заседания в одном из районных судов г. Кемерово, в зале судебного заседания посягнул на жизнь председательствующего судьи, а также высказал должностному лицу угрозу убийством и применения насилия в отношении близких лиц», — говорится в сообщении.