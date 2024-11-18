Житель Кузбасса совершил посягательство на жизнь судьи во время процесса

Инцидент произошел 14 ноября 2024 года при рассмотрении уголовного дела. Перед судом предстал житель области, которого обвиняли в совершении нескольких преступлений.
«Мужчина, находясь в зале судебного заседания в одном из районных судов г. Кемерово, в зале судебного заседания посягнул на жизнь председательствующего судьи, а также высказал должностному лицу угрозу убийством и применения насилия в отношении близких лиц», — говорится в сообщении.
Против мужчины возбудили еще одно уголовное дело по ст. 295 Уголовного кодекса — посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие. Максимальное наказание по ней — пожизненное заключение или смертная казнь.
Следственный комитет сообщил, что на место преступления прибыли следователи, которые допросили очевидцев и назначили необходимые экспертизы.
В обоих сообщениях не уточнили, каким способом подсудимый посягнул на жизнь судьи. Отмечено лишь, что его противоправные действия пресек конвой.
По данным ведомства, задержанный был завербован Главным управлением разведки Минобороны Украины. Он самостоятельно выбрал объект для террористического акта и, «получив от куратора через тайник самодельное взрывное устройство», заложил его под машину предполагаемой жертвы. Взрыв произошел, но никто не пострадал.
Как заявил Следственный комитет, завербованному пообещали заплатить $10 тыс. Ранее он проходил службу в органах прокуратуры Украины.