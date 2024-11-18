В полиции Краснодара рассказали подробности драки с участием 50 подростков

Как уточнили kuban.aif.ru в пресс-службе УМДВ России по городу, на место выехал наряд, но дебоширов не нашли. Позже установили, что 16 ноября в больницу обратились два школьника. Они получили травмы в драке.
Как выяснили журналисты, ученик 11 класса сделал замечание жителям, которые распивали алкоголь на детской площадке. В итоге те назначили школьнику «встречу», куда пришли, со слов очевидцев, с ножами.
Пользователи соцсетей объяснили, что в результате драки одного мальчика с сотрясением мозга увезли в больницу. Позже дебоширы снова встретились, но их разогнали сотрудники Росгвардии.
«Сейчас полицейские проводят проверку, опрашивают установленных участников инцидента. Допрашивают и подростка, который ударил оппонентов. Позже сотрудники ведомства примут процессуальное решение», — прокомментировали в УМВД.