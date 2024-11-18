Оптового курьера наркомаркета задержали в Витебске

По словам начальника УНиПТЛ УВД Гомельского облисполкома Андрея Насытко, при фигуранте, по месту его жительства и в тайниках изъято свыше 800 г особо опасного психотропного вещества 4-СМС. Известно, что мужчина проработал на наркомаркет около двух недель.