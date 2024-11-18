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Полиция Краснодара проводит проверку по факту драки подростков

В Краснодаре полиция проводит проверку после драки подростков в одном из районов города. Об этом сообщает УМВД России по Краснодару.

В полицию поступило анонимное сообщение о возможном конфликте между подростками вблизи одного из жилых комплексов Краснодара. Сотрудники полиции прибыли на место, однако нарушений общественного порядка не было обнаружено. УМВД Краснодара отмечает, что 16 ноября в больницу города обратились двое несовершеннолетних с различными травмами, полученными во время драки.

По данным из соцсетей, конфликт между группой молодых людей и компанией подростков постарше произошел из-за того, что толпа ребят потребовала, чтобы подростки ушли, но те отказались. Началась драка, в которой пострадал один из несовершеннолетних.

Сейчас полиция опрашивает установленных участников конфликта. По окончании разбирательства будет принято процессуальное решение.