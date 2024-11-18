Полиция Краснодара проводит проверку по факту драки подростков

В полицию поступило анонимное сообщение о возможном конфликте между подростками вблизи одного из жилых комплексов Краснодара. Сотрудники полиции прибыли на место, однако нарушений общественного порядка не было обнаружено. УМВД Краснодара отмечает, что 16 ноября в больницу города обратились двое несовершеннолетних с различными травмами, полученными во время драки.