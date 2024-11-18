В аварии с такси на набережной Фонтанки пострадал школьник

В результате аварии пострадал пассажир первой машины — 13-летний шестиклассник частной гимназии из Купчино. Мальчику диагностировали ссадину правой щеки, сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Он был доставлен в Детскую больницу № 19 имени К. А. Раухфуса.