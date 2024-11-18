В аварии с такси на набережной Фонтанки пострадал школьник

В ДТП с двумя иномарками в Центральном районе Петербурга пострадал школьник. Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, стало известно АН «Оперативное прикрытие».
Ночью 17 ноября 22-летний водитель такси Hyundai Solaris совершил лихой левый поворот с выездом на набережную Фонтанки и врезался в автомобиль Audi, за рулем которого находился 41-летний горожанин.
В результате аварии пострадал пассажир первой машины — 13-летний шестиклассник частной гимназии из Купчино. Мальчику диагностировали ссадину правой щеки, сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Он был доставлен в Детскую больницу № 19 имени К. А. Раухфуса.
Уточняется, что виновник происшествия в этом году четыре раза привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.