Под Волгоградом в сгоревшем доме погиб 71-летний пенсионер

Накануне, 17 ноября, в Дубовском районе случился пожар, в котором погиб 71-летний мужчина. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, ЧП произошло в станице Суводской. Очевидцы позвонили в экстренные службы в 09.23 часов.
— Горел по всей площади деревянный дом размером сорок квадратных метров по всей площади. Пожарные расчеты из поселка Горный Балыклей ликвидировали горение за полчаса, — уточнили в региональном ведомстве.
В одной из комнат нашли тело владельца дома. Он не успел выбраться на улицу. По данному факту проводится проверка. Пожарные выясняют причины трагедии.