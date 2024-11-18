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Под Волгоградом в сгоревшем доме погиб 71-летний пенсионер

В Волгоградской области мужчина сгорел в собственном доме.

Источник: Комсомольская правда

Накануне, 17 ноября, в Дубовском районе случился пожар, в котором погиб 71-летний мужчина. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, ЧП произошло в станице Суводской. Очевидцы позвонили в экстренные службы в 09.23 часов.

— Горел по всей площади деревянный дом размером сорок квадратных метров по всей площади. Пожарные расчеты из поселка Горный Балыклей ликвидировали горение за полчаса, — уточнили в региональном ведомстве.

В одной из комнат нашли тело владельца дома. Он не успел выбраться на улицу. По данному факту проводится проверка. Пожарные выясняют причины трагедии.

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