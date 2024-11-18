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В Шигонском районе на пожаре погиб человек

17 ноября в 12:36 диспетчеру пожарно-спасательной части поступило сообщение о пожаре в поселке Ульяновский.

По прибытии было установлено, что открытым пламенем горит дом на площади 70 квадратных метров. На тушение огня незамедлительно были поданы 3 ствола «Б» и сформировано звено газодымозащитной службы. Благодаря слаженным и профессиональным действиям пожарных в 13:17 зафиксирована локализация пожара, ликвидация открытого горения объявлена в 13:22, а ликвидация последствий пожара — в 16:50. К сожалению, в результате пожара погиб человек.

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