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Омичка заколола ножом возлюбленного и вызвала скорую

Между парой разразился конфликт, подогретый алкоголем.

Источник: Комсомольская правда

Между парой выпивших омичей вспыхнул конфликт. В эмоциональном порыве женщина ударила ножом своего возлюбленного. После случившегося омичка вызвала скорую, однако было уже поздно.

В минувший четверг в квартире дома на улице Андрианова сотрудники скорые обнаружили труп 36-летнего мужчины с ножевым ранением.

Следствие установило причастность к убийству 45-летней сожительницы погибшего. Во время распития спиртного между парой произошел конфликт, во время которого омичка ударила мужчину ножом. Потерпевший скончался на месте.

После произошедшего женщина вызвала скорую помощь. Расследование дела продолжается.