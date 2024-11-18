Страшное ДТП на трассе «Сортавала», есть погибшие

Как сообщает Аварийно-спасательная служба ЛО, на 141-м километре трассы (недалеко от границы с Карелией) столкнулись лоб в лоб легковой и грузовой автомобили. Погибли водитель и пассажир легковушки. Сотрудники поисково-спасательного отряда Приозерска деблокировали погибших и передали полиции. На фотографиях службы — снежная каша на дороге.