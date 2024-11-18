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В Волгоградской области водитель насмерть сбил женщину и скрылся

В Камышинском районе Волгоградской области неизвестный сбил насмерть женщину и скрылся с места ДТП. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, трагедия произошла накануне на 547 километре трассы «Сызрань-Саратов-Волгоград».

— Неустановленный водитель совершил наезд на 45-летнюю женщину, которая от полученных травм скончалась. Ведется розыск скрывшегося водителя, — уточнили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Возбуждено уголовное дело.