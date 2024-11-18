В Волгоградской области водитель насмерть сбил женщину и скрылся

В Камышинском районе Волгоградской области неизвестный сбил насмерть женщину и скрылся с места ДТП. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, трагедия произошла накануне на 547 километре трассы «Сызрань-Саратов-Волгоград».