В Волгоградской области водитель насмерть сбил женщину и скрылся

— Неустановленный водитель совершил наезд на 45-летнюю женщину, которая от полученных травм скончалась. Ведется розыск скрывшегося водителя, — уточнили в ГУ МВД России по Волгоградской области.
Возбуждено уголовное дело.
В Камышинском районе Волгоградской области неизвестный сбил насмерть женщину и скрылся с места ДТП. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, трагедия произошла накануне на 547 километре трассы «Сызрань-Саратов-Волгоград».
— Неустановленный водитель совершил наезд на 45-летнюю женщину, которая от полученных травм скончалась. Ведется розыск скрывшегося водителя, — уточнили в ГУ МВД России по Волгоградской области.
Возбуждено уголовное дело.