Со стрелявшего по окнам дома жителя Пермского края взыскали компенсацию

«Однако собственникам жилья нанесли не только материальный, но и моральный ущерб. В квартире во время стрельбы супруги были с двумя детьми, один из которых несовершеннолетний. Они испытали сильнейший психологический стресс, опасаясь за свою жизнь. Детям понадобились консультация невролога и медикаментозное лечение», — рассказали в УФССП по Пермскому краю.