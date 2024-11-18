Со стрелявшего по окнам дома жителя Пермского края взыскали компенсацию

Компенсация морального вреда взыскана с 40-летнего жителя Пермского края, который стрелял по окнам дома из пневматического оружия, сообщили в службе судебных приставов.
Инцидент произошёл в Чайковском. Стрельбу по окнам жилого дома мужчина открыл ради развлечения. В результате он повредил два окна и москитную сетку. Хулигана привлекли к ответственности по статье 7.17 КоАП РФ «Уничтожение или повреждение чужого имущества».
«Однако собственникам жилья нанесли не только материальный, но и моральный ущерб. В квартире во время стрельбы супруги были с двумя детьми, один из которых несовершеннолетний. Они испытали сильнейший психологический стресс, опасаясь за свою жизнь. Детям понадобились консультация невролога и медикаментозное лечение», — рассказали в УФССП по Пермскому краю.
Требование удовлетворили в суде. Мужчину обязали выплатить 288 тысяч рублей. Однако он не перечислил деньги в срок. За это ему добавили ещё 20 тысяч рублей исполнительского сбора. После этого осуждённый выплатил деньги.
Ранее perm.aif.ru писал, что жителей Гайвы напугал похожий на звук взрыва шум. Это произошло 10 ноября вечером. В МЧС сообщили, что никаких сообщений о взрывах не поступало.