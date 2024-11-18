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Врачи Башкирии стабилизировали состояние пострадавших в ДТП матери и ребенка

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в жутком ДТП на трассе в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно состояние пострадавших в смертельной аварии на трассе Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск. Напомним, в лобовом ДТП погиб 40-летний отец подростка, находившийся в Hyundai Elantra.

Пострадавшие 29-летняя женщина и ее семилетний сын были доставлены в больницу Белорецка. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Еще два мальчика девяти и 13 лет отпущены на амбулаторное лечение. Полугодовалая девочка из Toyota RAV4 не пострадала.

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