Под Воронежем водитель иномарки насмерть сбил пешехода

В Рамонском районе Воронежской области водитель легковушки сбил пешехода, который скончался на месте происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
По предварительным данным, ночью в воскресенье, 17 ноября, около 2:00 в селе Рамонского района у дома 1Б 20-летний местный житель, управляя Kia Rio, наехал на 29-летнего мужчину.
В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.
Полицейскими устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.