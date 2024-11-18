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Под Воронежем водитель иномарки насмерть сбил пешехода

ДТП произошло в Рамонском районе.

Источник: Полиция Воронежской области

В Рамонском районе Воронежской области водитель легковушки сбил пешехода, который скончался на месте происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По предварительным данным, ночью в воскресенье, 17 ноября, около 2:00 в селе Рамонского района у дома 1Б 20-летний местный житель, управляя Kia Rio, наехал на 29-летнего мужчину.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.

Полицейскими устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.