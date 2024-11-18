Под Ростовом в ДТП пострадали две 11-летние девочки

В Ростовской области в ДТП пострадали два ребенка. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.
По предварительной информации ведомства, 24-летний водитель за рулем «Шевроле Монза» двигался по трассе в сторону Азова. В какой-то момент он не справился с управлением и на всей скорости врезался в автомобиль «Митсубиси Лансер». Вторая иномарка остановилась на обочине из-за поломки. От сильного удара транспортные средства сильно повредились.
В пресс-службе ведомства сообщили, что травмы получили 41-летний водитель «Митсубиси» и две маленькие пассажирки 11 лет. С травмами всех троих доставили в больницу. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Напомним, в Ростове женщина хотела произвести впечатление на заказчика и взяла в аренду дорогой кроссовер. Она не смогла вернуть вовремя иномарку, за что фирма потребовала от нее больше 200 тысяч рублей.