Под Ростовом в ДТП пострадали две 11-летние девочки

По предварительной информации ведомства, 24-летний водитель за рулем «Шевроле Монза» двигался по трассе в сторону Азова. В какой-то момент он не справился с управлением и на всей скорости врезался в автомобиль «Митсубиси Лансер». Вторая иномарка остановилась на обочине из-за поломки. От сильного удара транспортные средства сильно повредились.