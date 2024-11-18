«Более 63 килограммов веществ в месяц»: омский суд вынес суровый приговор иркутянину за организацию нарколаборатории

Омский суд вынес приговор жителю Иркутской области, который вместе с сообщником организовал наркобизнес. Всего за месяц мужчина произвел более 68 килограммов мефедрона.
В августе 2023 года 45-летний иркутянин вместе с сообщником купил в Кормиловском районе частный дом, который переоборудовал под нарколабораторию. Фигуранты дела заранее закупили необходимые для производства запрещенных веществ реактивы.
Так, с сентября по ноябрь 2023 года мужчина произвел более 68 килограммов мефедрона, часть которого спрятал в тайнике.
В суде иркутянин признал вину полностью. Инстанция признала виновным мужчину в незаконном производстве наркотиков, совершенном по предварительному сговору в особо крупном размере, и назначила наказание в виде 16 лет колонии и штрафа в размере 600 тыс. рублей.
Помимо этого, суд конфисковал в доход государства приобретенный фигурантами дела частный дом, а также наложил арест на машину, на которой иркутянин перевозил химические реактивы.