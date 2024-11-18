«Более 63 килограммов веществ в месяц»: омский суд вынес суровый приговор иркутянину за организацию нарколаборатории

В суде иркутянин признал вину полностью. Инстанция признала виновным мужчину в незаконном производстве наркотиков, совершенном по предварительному сговору в особо крупном размере, и назначила наказание в виде 16 лет колонии и штрафа в размере 600 тыс. рублей.