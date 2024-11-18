Водителя «Тойоты», влетевшей в столб в Новосибирске, зажало в авто

В МАСС рассказали подробности об аварии на Красном проспекте в Новосибирске. Ранее сообщалось, что водитель «Тойоты Камри» на скорости влетел в столб.
— Водитель не справился с управлением и врезался в световую опору. Он оказался зажат. Спасатели деблокировали пострадавшего, — уточнили в МАСС.
Пострадавшего водителя передали бригаде медиков. Известно, что в салоне авто находился 38-летний пассажир. Он самостоятельно покинул салон машины. По информации ГАИ, и водителя, и пассажира увезла в больницу скорая помощь.