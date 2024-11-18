В Ростовской области пожар унес жизнь 58-летнего мужчины

В Ростовской области вредная привычка унесла жизнь дочанина. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону. Трагедия произошла 17 ноября в хуторе Веселый Мясниковского района.
По предварительной информации ведомства, мужчина решил выкурить сигарету. Однако это привело к пожару в его жилище. Пламя за считанные минуты перекинулось на вещи и мебель. Очевидцы вызвали на место ЧП пожарных. Полностью ликвидировать огонь смогли только спустя полчаса. Когда спасатели осматривали место происшествия, то обнаружили тело 58-летнего мужчины.
Предварительной причиной смерти стало отравление продуктами горения. На месте ЧП работали восемь пожарных и две спецмашины.
Напомним, в Сальске 17 ноября, произошел пожар, унесший жизни двух маленьких мальчиков. Как рассказали в региональном ГУ МЧС, им было два и четыре года. В момент возгорания дети находились в доме одни.