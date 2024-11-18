В Канске полицейского задержали за получение взятки от заключенного

В Канске старшего оперуполномоченного полиции задержали за получение взятки от фигуранта уголовного дела. По версии Следственного комитета по Красноярскому краю, в июне 2023 года сотрудник потребовал от предполагаемого преступника 70 тысяч рублей. За эти деньги полицейский пообещал обеспечить мужчине благоприятные условия — на длительный срок оставить его в изоляторе временного содержания и не этапировать в СИЗО.
— Согласно достигнутой договоренности, на личный банковский счет мужчины были переведены денежные средства, — добавили в ведомстве.
Следователи завели уголовное дело о получении взятки в значительном размере. Сейчас подозреваемый находится под стражей, ему грозит до 12 лет лишения свободы и штраф.
В региональном МВД сообщили, что проводят служебную проверку. При подтверждении вины сотрудника полиции уволят из органов внутренних дел «по отрицательным основаниям». Его уже отстранили от служебной деятельности.