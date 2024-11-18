В Канске полицейского задержали за получение взятки от заключенного

В Канске старшего оперуполномоченного полиции задержали за получение взятки от фигуранта уголовного дела. По версии Следственного комитета по Красноярскому краю, в июне 2023 года сотрудник потребовал от предполагаемого преступника 70 тысяч рублей. За эти деньги полицейский пообещал обеспечить мужчине благоприятные условия — на длительный срок оставить его в изоляторе временного содержания и не этапировать в СИЗО.