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В Канске полицейского задержали за получение взятки от заключенного

В Красноярском крае полицейского задержали за получение взятки от фигуранта уголовного дела.

Источник: Следственный комитет РФ

В Канске старшего оперуполномоченного полиции задержали за получение взятки от фигуранта уголовного дела. По версии Следственного комитета по Красноярскому краю, в июне 2023 года сотрудник потребовал от предполагаемого преступника 70 тысяч рублей. За эти деньги полицейский пообещал обеспечить мужчине благоприятные условия — на длительный срок оставить его в изоляторе временного содержания и не этапировать в СИЗО.

— Согласно достигнутой договоренности, на личный банковский счет мужчины были переведены денежные средства, — добавили в ведомстве.

Следователи завели уголовное дело о получении взятки в значительном размере. Сейчас подозреваемый находится под стражей, ему грозит до 12 лет лишения свободы и штраф.

В региональном МВД сообщили, что проводят служебную проверку. При подтверждении вины сотрудника полиции уволят из органов внутренних дел «по отрицательным основаниям». Его уже отстранили от служебной деятельности.