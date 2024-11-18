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В Омской области сотрудник МЧС спас женщину из горящего дома

Сотрудник МЧС России спас женщину из горящего бревенчатого дома.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области, пожар произошёл в селе Оглухино Крутинского района.

Водитель пожарного автомобиля Алексей Казенов проезжал мимо на свое машине и заметил сильный дым из-под кровли.

«По большому количеству дыма понял, что буквально с минуту на минуту дом вспыхнет как спичка. Открыл входную дверь и, почти у порога, увидел женщину на полу», — рассказывает Алексей.

Пострадавшая, видимо, сильно надышалась дымом, и уже не смогла выйти из дома. Алексей отвёл 58-летнюю хозяйку дома в безопасное место и вызвал подмогу.

Пожар был потушен силами пяти специалистов МЧС России, привлекалось также две единицы техники. Площадь возгорания составила 48 квадратных метров. По предварительным данным пожар начался из-за замкнувших электропроводов.

Напомним, что с начала года из-за короткого замыкания на пожарах в Омской области погиб тридцать один человек.

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