В Омской области сотрудник МЧС спас женщину из горящего дома

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области, пожар произошёл в селе Оглухино Крутинского района.
Водитель пожарного автомобиля Алексей Казенов проезжал мимо на свое машине и заметил сильный дым из-под кровли.
«По большому количеству дыма понял, что буквально с минуту на минуту дом вспыхнет как спичка. Открыл входную дверь и, почти у порога, увидел женщину на полу», — рассказывает Алексей.
Пострадавшая, видимо, сильно надышалась дымом, и уже не смогла выйти из дома. Алексей отвёл 58-летнюю хозяйку дома в безопасное место и вызвал подмогу.
Пожар был потушен силами пяти специалистов МЧС России, привлекалось также две единицы техники. Площадь возгорания составила 48 квадратных метров. По предварительным данным пожар начался из-за замкнувших электропроводов.
Напомним, что с начала года из-за короткого замыкания на пожарах в Омской области погиб тридцать один человек.