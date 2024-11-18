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Военнослужащий из Слюдянки погиб в зоне СВО

Глеб Проков погиб в возрасте 38 лет.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В последний путь, 18 ноября, проводили героя и защитника Отечества Глеба Прокова. Как сообщили в пресс-службе администрации Слюдянки, мужчины не стало в возрасте 38 лет. До ухода «за ленточку» сибиряк трудился на Слюдянском Карьере Перевал машинистом погрузчика, затем в ПЧ-9 и в локомотивном депо.

— Хобби имел настоящее, мужское, был заядлым охотником и рыбаком. Глеб был выручка и подмога не только для своей семьи и родных, но и для друзей и знакомых. Помогал каждому кто бы с чем не обратился. Добрый, отзывчивый, справедливый, — поделились в администрации города.

На защиту Родины он отправился 19 апреля 2024 года. Затем получил ранение, но после лечения вернулся на передовую. У него остались жена и двое детей.