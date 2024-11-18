Военнослужащий из Слюдянки погиб в зоне СВО

— Хобби имел настоящее, мужское, был заядлым охотником и рыбаком. Глеб был выручка и подмога не только для своей семьи и родных, но и для друзей и знакомых. Помогал каждому кто бы с чем не обратился. Добрый, отзывчивый, справедливый, — поделились в администрации города.