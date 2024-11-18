В Новосибирск завершается суд над обвиняемыми во взрыве дома на Линейной

В Заельцовском районном суде Новосибирска 18 ноября проходит очередное, заключительное заседание по резонансному делу о взрыве газа в жилом доме на улице Линейная, произошедшем в феврале 2023 года. Сегодня обвиняемые Евгений Кавун и Ирина Урбах выступят с последним словом перед вынесением приговора, сообщает издание «АиФ — Новосибирск».
На предыдущих заседаниях государственный обвинитель, прокурор Заельцовского района Денис Головин, запросил для подсудимых наказание в виде 10 лет и 4 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. В своей речи прокурор указал на осознание обвиняемыми наличия в доме пожилых людей и детей, отягчающих обстоятельства преступления, связанного с оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Ожидается, что после выступления подсудимых суд перейдет к стадии прений и вынесению приговора.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске продано имущество осужденной за хищения на сумму около ₽4 млн.