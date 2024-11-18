В Новосибирск завершается суд над обвиняемыми во взрыве дома на Линейной

На предыдущих заседаниях государственный обвинитель, прокурор Заельцовского района Денис Головин, запросил для подсудимых наказание в виде 10 лет и 4 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. В своей речи прокурор указал на осознание обвиняемыми наличия в доме пожилых людей и детей, отягчающих обстоятельства преступления, связанного с оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности.