Более 1300 учеников школы № 35 Уфы экстренно эвакуировали из здания

Как сообщили в МЧС по Башкирии, между первым и вторым этажом начала плавиться электропроводка, однако горения не было. Для безопасности школьников и сотрудников учреждения была организована эвакуация. В общей сложности из здания были выведены 1 310 детей и 70 работников.