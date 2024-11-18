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Более 1300 учеников школы № 35 Уфы экстренно эвакуировали из здания

В школе № 35 Уфы задымилась проводка.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе эвакуировали учащихся 35-ой школы. Учеников и персонал вывели на улиццу из-за угрозы пожара.

Как сообщили в МЧС по Башкирии, между первым и вторым этажом начала плавиться электропроводка, однако горения не было. Для безопасности школьников и сотрудников учреждения была организована эвакуация. В общей сложности из здания были выведены 1 310 детей и 70 работников.

Пострадавших при инциденте нет.

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