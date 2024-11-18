В Петербурге подросток сбежал от вымогателей под предлогом звонка матери

«Однако подросток на перекрестке улиц Дегтярева и Швейцарской попросился выйти из машины для того, чтобы позвонить матери, и сбежал. Семнадцатого ноября… в 22.40… сотрудниками полиции по горячим следам по подозрению в совершении этого преступления по месту жительства задержан 24-летний житель Ломоносова», — говорится в сообщении.