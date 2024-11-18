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В Петербурге подросток сбежал от вымогателей под предлогом звонка матери

МВД: в Петербурге подросток сбежал от вымогателей под предлогом звонка матери.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя — РИА Новости. Пятнадцатилетнему подростку удалось под предлогом звонка матери сбежать от вымогателей, насильно посадивших его в машину в городе Ломоносов в Санкт-Петербурге, один из подозреваемых уже задержан, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Как информирует ведомство, накануне в полицию Петродворцового района обратилась местная жительница с заявлением о том, что около Красного пруда в Ломоносове трое неизвестных насильно посадили в Hyundai Solaris ее 15-летнего сына, требуя у него 30 тысяч рублей.

«Однако подросток на перекрестке улиц Дегтярева и Швейцарской попросился выйти из машины для того, чтобы позвонить матери, и сбежал. Семнадцатого ноября… в 22.40… сотрудниками полиции по горячим следам по подозрению в совершении этого преступления по месту жительства задержан 24-летний житель Ломоносова», — говорится в сообщении.

Задержанный доставлен в полицию, остальных ищут. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавили в ГУМВД.