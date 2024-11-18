Двое взрослых и четверо детей отравились угарным газом в Кстовском округе

Семья из шести человек отравилась угарным газом в деревне Новоликеево Кстовского округа. Об этом пишет телеграм-канал Ni Mash.
Пострадали двое взрослых, а также четверо детей: мальчики 11 и 9 лет, девочки 13 и 17 лет. Всех увезли в больницу. По данным источника, в квартире семьи плохо работала вентиляция.
Напомним, что перекрытие вентшахты могло привести к отравлению угарным газом двух жительниц Нижнего Новгорода. Инцидент произошел в доме на проспекте Гагарина.
Ранее мы писали, что более 60 пожаров зарегистрировано на территории Нижегородской области за прошлую неделю. Погибли три человека.