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Двое взрослых и четверо детей отравились угарным газом в Кстовском округе

Пострадавших отправили в больницу.

Источник: Живем в Нижнем

Семья из шести человек отравилась угарным газом в деревне Новоликеево Кстовского округа. Об этом пишет телеграм-канал Ni Mash.

Пострадали двое взрослых, а также четверо детей: мальчики 11 и 9 лет, девочки 13 и 17 лет. Всех увезли в больницу. По данным источника, в квартире семьи плохо работала вентиляция.

Напомним, что перекрытие вентшахты могло привести к отравлению угарным газом двух жительниц Нижнего Новгорода. Инцидент произошел в доме на проспекте Гагарина.

Ранее мы писали, что более 60 пожаров зарегистрировано на территории Нижегородской области за прошлую неделю. Погибли три человека.