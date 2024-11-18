В центре Перми эвакуировали ТЦ «Колизей Atrium»

По словам свидетелей, на улицу вывели не только посетителей и работников ТЦ на Ленина, 60, но и сотрудников офисных помещений в задней части здания, с улицы Пермской. Охранники просят не только покинуть здание, но и отойти от него как минимум на 50 метров. На место происшествия приехали сотрудники полиции. По предварительным данным, правоохранительные органы и экстренные службы проверяют информацию о взрывном устройстве в здании.