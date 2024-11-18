В Ревде пьяный водитель насмерть сбил пешехода

ДТП произошло около 20:40 17 ноября на ул. Металлистов. Предварительно установлено, что водитель двигался в сторону ул. Почтовой и не заметил пешехода, который находился на дороге и был одет в темную одежду без светоотражателей. Прибывшие сотрудники ДПС установили, что в выдыхаемом водителем воздухе содержалось 0,550 мг/л алкоголя. Водитель пояснил, что после работы выпил четыре банки пива объемом по 0,5 л, но с результатами экспертизы был не согласен, ему предложили пройти медицинское освидетельствование.