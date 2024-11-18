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На Портовой в районе двухъярусного моста произошла авария, автобус № 4 пустили в объезд

О пострадавших не сообщается.

Источник: Клопс

В Калининграде на ул. Портовой произошла авария. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы, информацию подтвердили в горадминистрации.

О ДТП стало известно утром в понедельник, 18 ноября. ДТП произошло в районе двухъярусного моста. Подробности не приводятся, о пострадавших также не сообщается. Авария повлияла на движение общественного транспорта по одному из маршрутов.

«В связи с аварией на ул. Портовой, движение автобусов маршрута № 4 в направлении центра города заблокировано. Автобусы маршрута № 4 следуют в объезд по ул. Железнодорожной, ул. Багратиона, Ленинскому просп, Московскому проспекту и далее по действующей схеме движения», — рассказали в администрации Калининграда.