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Правозащитника Сергея Лукашевского заочно осудили на восемь лет

Московский райсуд Нижнего Новгорода заочно приговорил главу Сахаровского центра (признан иностранным агентом) Сергея Лукашевского к восьми годам лишения свободы за фейки о Вооруженных силах РФ. Также ему на год запретили администрировать интернет-ресурсы, сообщил Ъ-Приволжье адвокат Алексей Матасов.

Источник: Коммерсантъ

Правозащитнику инкриминировали серию постов в Facebook (соцсеть, принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ) и комментарии в стриме на YouTube о действиях российской армии на Украине после начала военной спецоперации в 2022 году. Следствие усмотрело в них распространение данных, противоречащих официальной позиции Минобороны РФ, и поэтому недостоверных.

Сергей Лукашевский, живущий в Берлине, не признал вину. Он и его защита настаивали, что в своих публикациях подсудимый опирался на официальные сообщения ООН и лишь высказывал свое мнение. Фигурант с адвокатом просили полного оправдания и прекращения уголовного дела. Обвинение запросило для правозащитника 8,5 лет колонии с лишением права администрировать интернет-ресурсы на четыре года.

Адвокат Алексей Матасов сообщил «Ъ-Приволжье», что обжалует приговор.