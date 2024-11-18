Правозащитника Сергея Лукашевского заочно осудили на восемь лет

Правозащитнику инкриминировали серию постов в Facebook (соцсеть, принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ) и комментарии в стриме на YouTube о действиях российской армии на Украине после начала военной спецоперации в 2022 году. Следствие усмотрело в них распространение данных, противоречащих официальной позиции Минобороны РФ, и поэтому недостоверных.
Сергей Лукашевский, живущий в Берлине, не признал вину. Он и его защита настаивали, что в своих публикациях подсудимый опирался на официальные сообщения ООН и лишь высказывал свое мнение. Фигурант с адвокатом просили полного оправдания и прекращения уголовного дела. Обвинение запросило для правозащитника 8,5 лет колонии с лишением права администрировать интернет-ресурсы на четыре года.
Адвокат Алексей Матасов сообщил «Ъ-Приволжье», что обжалует приговор.