Что грозит избившим девочку в Самаре школьникам

В Самарской области группа учащихся средней школы избила несовершеннолетнюю девочку. Об этом стало известно после появления соответствующих кадров в социальных сетях.
Судя по содержанию видеозаписи, девочке наносили удары, таскали ее за волосы. В чем причина таких агрессивных действий по отношению к школьнице, не уточняется. Но следователи уже возбудили уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса РФ «Хулиганство». Сейчас правоохранители устанавливают личности участников конфликта и проводят иные следственно-оперативные действия.
Согласно российскому законодательству, за хулиганство предусмотрены следующие меры: штраф от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов, исправительные работы сроком от 1 до 2 лет, принудительные работы до 5 лет, лишение свободы на срок до 5 лет. Уголовная ответственность за хулиганство наступает с 16-летнего возраста, а подростков с 14 лет можно судить лишь при наличии отягчающих обстоятельств. Бившие девочку ребята — явно несовершеннолетние.
Но родителей агрессивных детей могут обязать выплатить компенсацию морального вреда. Например, в Приамурье в аналогичной ситуации отцов и матерей малолетних хулиганов обязали выплатить 200 тысяч рублей.