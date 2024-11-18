Что грозит избившим девочку в Самаре школьникам

Согласно российскому законодательству, за хулиганство предусмотрены следующие меры: штраф от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов, исправительные работы сроком от 1 до 2 лет, принудительные работы до 5 лет, лишение свободы на срок до 5 лет. Уголовная ответственность за хулиганство наступает с 16-летнего возраста, а подростков с 14 лет можно судить лишь при наличии отягчающих обстоятельств. Бившие девочку ребята — явно несовершеннолетние.