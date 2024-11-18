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После ЧП с ребенком на северо-западе Челябинска врио мэра дал ряд поручений

Он также пожелал пострадавшему Тимофею скорейшего выздоровления.

После ЧП с ребенком на северо-западе Челябинска временно исполняющий обязанности главы города дал ряд поручений, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Главное — руководители предприятий должны нести личную ответственность за безопасность на площадках раскопок. Ограждение должно быть таким, чтобы исключить возможность попадания туда случайных людей и особенно детей. Главы районов также лично обязаны контролировать не только ход устранения аварии, но и соблюдение всех требований безопасности. А в случае возникновения нештатных ситуаций, незамедлительно прибывать на место и включаться в решение всех вопросов».

прокомментировал Алексей Лошкин

Он также пожелал пострадавшему Тимофею скорейшего выздоровления. «Держим связь с медиками, все, что необходимо, будет сделано», — добавил чиновник.

Напомним, все произошло 17 ноября. В ходе предварительного следствия установлено, что «11-летний мальчик провалился в яму с кипящей водой, образовавшуюся в результате выполнения работ по устранению аварии на теплотрассе во дворе дома 112 по Комсомольскому проспекту».

В результате несовершеннолетний получил ожоговые травмы. В настоящее время подросток, у которого не менее 40% ожогов тела, находится в лечебном учреждении, где ему оказывается квалифицированная медицинская помощь.

После СКР завел дело по части 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья).

Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ по Челябинской области Алексею Колбасину представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

ЖКХ