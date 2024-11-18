После ЧП с ребенком на северо-западе Челябинска врио мэра дал ряд поручений

«Главное — руководители предприятий должны нести личную ответственность за безопасность на площадках раскопок. Ограждение должно быть таким, чтобы исключить возможность попадания туда случайных людей и особенно детей. Главы районов также лично обязаны контролировать не только ход устранения аварии, но и соблюдение всех требований безопасности. А в случае возникновения нештатных ситуаций, незамедлительно прибывать на место и включаться в решение всех вопросов».