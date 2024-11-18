В Башкирии исчез 19-летний Вадим Миникаев

В Башкирии пропал 19-летний Вадим Миникаев из села Кушнаренково. Об этом сообщили волонтеры «Лиза Алерт» в социальных сетях.
О молодом человеке нет вестей уже месяц. В последний раз его видели еще 20 октября. Тогда он оделся во все черное и ушел из дома.
Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, темно-русые волосы, карие глаза.
Если вам что-либо известно о местонахождении Вадима Миникаева, просьба звонить по номерам 112 или 8−800−700−54−52.
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