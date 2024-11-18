Интимные услуги оставили хабаровчанина без пароля и 165 тысяч рублей

В Хабаровске сотрудники полиции раскрыли кражу денежных средств с банковской карты. Заявление о преступлении поступило от местного жителя, который стал жертвой своего же гостя, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
По словам потерпевшего, накануне он пригласил приятеля на застолье. В разгар вечеринки хабаровчанин решил воспользоваться услугами интимного характера, но в момент оплаты через мобильный банкинг приятель подсмотрел пароль входа в приложение. Дождавшись, пока хозяин дома уснет, злоумышленник воспользовался моментом и перевел со счета мужчины 165 тысяч рублей.
В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 1 задержали подозреваемого. Им оказался 35-летний разнорабочий, ранее не привлекавшийся к суду. По словам задержанного, похищенные деньги он уже успел потратить на развлечения и покупку одежды.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание по статье — до шести лет лишения свободы.
В отношении фигуранта избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении.
Полиция напоминает о важности соблюдения мер безопасности, особенно при использовании мобильного банкинга в компании посторонних лиц.