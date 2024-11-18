Интимные услуги оставили хабаровчанина без пароля и 165 тысяч рублей

По словам потерпевшего, накануне он пригласил приятеля на застолье. В разгар вечеринки хабаровчанин решил воспользоваться услугами интимного характера, но в момент оплаты через мобильный банкинг приятель подсмотрел пароль входа в приложение. Дождавшись, пока хозяин дома уснет, злоумышленник воспользовался моментом и перевел со счета мужчины 165 тысяч рублей.