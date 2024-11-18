В Тулуне задержали «смотрящего за городом» и его сторонников

Установлено, что с января 2022 33-летний житель Тулуна, занимающий высокий статус в криминальном мире, назначал «смотрящих» в исправительных учреждениях района, участвовал в разрешении конфликтов, искал нелегальные источники дохода, контролировал поступление денег в «воровскую казну», а также их распределение. Помимо этого несколько месяцев назад он получил неформальный статус «смотрящий за городом Тулуном».