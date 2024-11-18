В Тулуне задержали «смотрящего за городом» и его сторонников

В Приангарье в рамках мероприятия «Нет ненависти вражде» полицейские задержали организатора ячейки экстремистской организации и его сторонников. Об этом КП-Иркутск сообщили в МВД и Следкоме России по Иркутской области.
Установлено, что с января 2022 33-летний житель Тулуна, занимающий высокий статус в криминальном мире, назначал «смотрящих» в исправительных учреждениях района, участвовал в разрешении конфликтов, искал нелегальные источники дохода, контролировал поступление денег в «воровскую казну», а также их распределение. Помимо этого несколько месяцев назад он получил неформальный статус «смотрящий за городом Тулуном».
— По месту жительства подозреваемых изъяли сигнальный пистолет со следами конструктивных изменений, 23 сим-карты, два ноутбука, десять телефонов, банковские карты, игральные карты и нарды с экстремисткой атрибутикой, паспорта и расписки о займе денег, письма с атрибутикой криминальной субкультуры и другое, — рассказывают в пресс-службе МВД.
Помимо этого обыскали территорию СИЗО. Следователи завели уголовное дело, проверка продолжается. В это время организатора заключили под стражу. Максимальное наказание за совершенное — лишение свободы на срок до шести лет.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что посылку с 37 телефонами хотели передать осужденному из колонии Саянска.