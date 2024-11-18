В Омской области водитель пожарной машины спас женщину из горящего дома

В селе Оглухино Крутинского района в частном доме произошел крупный пожар, в котором могла погибнуть женщина. По счастливой случайности, находящийся неподалеку сотрудник МЧС заметил столп дыма и отправился на помощь.
Огонь охватил 48 кв.м. бревенчатого дома. Сильный столп дыма от горящей кровли заметил водитель пожарного автомобиля Алексей Казенов. И хоть мужчина не был на дежурстве в этот день, он все равно решил помочь хозяевам.
«Было около пяти часов вечера, в тот день я проезжал мимо на своей машине. По большому количеству дыма понял, что буквально с минуту на минуту дом вспыхнет как спичка. Открыл входную дверь и, почти у порога, увидел женщину на полу. Она надышалась дымом и самостоятельно не могла выбраться на улицу», — рассказал Алексей.
Если бы не Алексей, то с минуты на минуту женщина могла бы задохнуться угарным газом. После того как он вынес сельчанку на руках из горящего дома, водитель пожарного автомобиля вызвал подмогу.
Предварительно, возгорание произошло из-за замыкания электропроводов. Как сообщили в пресс-службе МЧС, в доме не было пожарной сигнализации.