В Омской области водитель пожарной машины спас женщину из горящего дома

«Было около пяти часов вечера, в тот день я проезжал мимо на своей машине. По большому количеству дыма понял, что буквально с минуту на минуту дом вспыхнет как спичка. Открыл входную дверь и, почти у порога, увидел женщину на полу. Она надышалась дымом и самостоятельно не могла выбраться на улицу», — рассказал Алексей.