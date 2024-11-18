Автомобиль опрокинулся в кювет в Хабаровском крае

18 ноября в Комсомольском районе произошло ДТП. 53-летний водитель автомобиля Nissan Atlas не справился с управлением. Машина съехала в кювет и перевернулась. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
«Водитель двигался в сторону Хабаровска и на 126-м километре дороги не обеспечил должный контроль над движением. Машина съехала в левый кювет, после чего перевернулась», — рассказали в Госавтоинспекции по Комсомольскому району.
Водитель был пристегнут ремнем безопасности и не пострадал. Но его пассажирка, 49-летняя женщина, получила травмы и была госпитализирована. Причиной происшествия стало несоответствие скорости и состояния дороги.