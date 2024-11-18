Бизнесмен Мельников погиб в ДТП под Омском — СМИ

Одним из его основных партнеров являлся сын почившего депутата Омского горсовета Виталия Путинцева Константин. Одним из известных предприятий, совладельцами которого они являлись, можно назвать компанию «Чистый город», также специализировавшуюся на работе с отходами. Наряду с этим, Дмитрий Мельников на протяжении 10 последних лет являлся индивидуальным предпринимателем по основному виду деятельности «Покупка и продажа земельных участков».