Бизнесмен Мельников погиб в ДТП под Омском — СМИ

Согласно ЕГРЮЛ, Дмитрий Мельников на момент своей гибели являлся соучредителем 8 компаний, две из которых занимаются утилизацией вторичных неметаллических ресурсов (ООО «Спецпереработчик» и ООО «Единый региональный центр обработки промышленных отходов»), еще две являются управляющими компаниями (ООО «Омская клининговая компания “Норма плюс” и ООО “Производственная компания “Чистый город”).
Одним из его основных партнеров являлся сын почившего депутата Омского горсовета Виталия Путинцева Константин. Одним из известных предприятий, совладельцами которого они являлись, можно назвать компанию «Чистый город», также специализировавшуюся на работе с отходами. Наряду с этим, Дмитрий Мельников на протяжении 10 последних лет являлся индивидуальным предпринимателем по основному виду деятельности «Покупка и продажа земельных участков».
Кроме предпринимательской активности, он запомнился участием в выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области пятого созыва, состоявшихся в 2011 году.
«СуперОмск» присоединяется к соболезнованиям родным и близким Дмитрия Александровича Мельникова.